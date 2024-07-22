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台達先進電子壓接技術 導入PCBA大廠AI伺服器產線

2024/07/22 20:42

電源供應器大廠台達電（2308）持續推進工業自動化（IA）業務。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續推進工業自動化（IA）業務，旗下機電事業群營運團隊已將先進電子壓接技術，導入北部 PCBA（印刷電路板組裝）大廠的AI伺服器製程，增進產線良率，同時降低重工率。

台達電旗下機電事業群表示，印刷電路板組裝業務是電子製造業中重要的工藝之一，為了把晶片、電容、電阻等各式元件焊上PCB（印刷電路板），相關技術與流程繁複且多樣，隨著電子產業與產品迭代，電源相關零組件、通訊元件、功率半導體也推陳出新，PCBA開始採用新技術，以利大幅提高生產效率和品質。

台達電指出，焊接與Press-Fit（壓接魚眼端子）是電子元件連接至PCB板的兩種主要技術，雖目前焊接技術純熟、設備廣為使用，但過程中產生的高溫可能損壞元件或PCB板，焊料和助焊劑的使用可能帶來環境污染問題，而Press-Fit則是將金屬引腳壓入PCB孔中，確保牢固接觸、穩定電氣連接，無須焊接、焊錫、助焊劑，避免元件損傷問題，更符合環保需求。

台達電提到，目前汽車電子與伺服器產業大量採用Press-Fit技術，卻面臨壓接力不均、對位不準、彎腳、壓接過程仰賴人力插入塞塊等挑戰，集團透過開發專用智慧壓接機，以高精度設備確保均匀施加壓力與監控壓合行程，即時掌握壓接品質，同時完整記錄製程參數。

台達電觀察，北部PCBA客戶導入旗下設備後，在壓接前已能透過對位工具或視覺系統精準對位，藉由動態框選限制功能，即時發現針腳彎斜現象，也可使用於檢驗、入料、更換治具等一站式自動化作業功能。

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