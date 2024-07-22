印度股市夯！國人純網銀申購印度基金為日本3倍、越南5倍

將來銀行統計，國人透過該行申購印度基金的金額是日本的3倍、越南的5倍。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕純網銀「將來銀行NEXT BANK」公布2024上半年熱門基金，其中印度基金意外獨占鰲頭，無論申購金額及人數，居所有上架基金之冠，申購金額更是日本的3倍、越南5倍，熱度讓該行直呼不可思議。

將來銀行今年3月推出財富管理業務，根據該行內部統計，印度基金的申購金額及人數，竟高居所有上架基金之冠，推論原因印度股市突破8萬點續創史上新高，正值大多頭格局，但國內可直接100%投資印度的管道相對稀少，投資人因此透過共同基金參與投資。

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群益投信分析，印度總理莫迪6月份正式展開第3任任期，政策可望延續，並使印度經濟維持強勁成長，將支持印度股市維持長期多頭格局，近期在內外資合力追捧下，到今年底股市市值可望成長至5兆美元，穩坐全球第4大股市寶座。

將來銀行指出，為推廣普惠金融、落實公平待客，透過將來銀行App買基金，可獲「手續費+信管費終身通通0元」優惠，以每月定期定額1萬5000元為例，相較其他銀行通路，投資2年有望省下近1萬2000元的交易成本。

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