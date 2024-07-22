飛宏旗下馳諾瓦攜手桓鼎 新品揮軍歐美與東亞

馳諾瓦科技攜手建材廠桓鼎集團，在高雄北鼓山千光宮共同打造光儲充EV充電站示範點。（飛宏提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠商飛宏（2457）今天表示，旗下充電樁設備廠馳諾瓦科技攜手建材廠桓鼎集團，在高雄北鼓山千光宮共同打造光儲充EV充電站示範點，即起正式啟用，將綠色低碳科技結合傳統廟宇，未來將逐步切入美國、歐洲、日本、新加坡與泰國市場。

馳諾瓦此次在高雄北鼓山千光宮所打造的光儲充EV充電站，採用馳諾瓦小型60kW快速充電樁，支援多標準充電槍與遠端管理系統，充電1小時可達到約125公里的續航里程，使用者控制介面則搭配7吋LCD（液晶）螢幕，支援RFID（無線射頻辨識）讀卡器、乙太網路、Wi-Fi和3G/4G通訊。

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馳諾瓦公開資料顯示，此次設置的光儲充EV充電站採用太陽光電發電，配合馳諾瓦與桓鼎能源合作的智慧化數據分析和管理，可最佳化用電模型並自動調整電力分配，以因應斷電、供電不穩定等風險，同時最高可節省50％的用電量、降低60%以上的電費。

馳諾瓦科技董事長林飛宏表示，此次與桓鼎集團合作，將多元充電解決方案推進傳統宗教場域與鄉鎮，後續除了會在台灣深化合作，也將推動「中小型EV充電站儲充整合方案」，共同規劃在美國、歐洲、日本、新加坡與泰國等地建立示範場域，投入開發車輛對電網（V2G）與車輛對家庭（V2H）等相關技術，解決不同國家的充電限制，達成可持續發展的目標。

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