Q2外銷訂單年增6.9％ 終結連7季負成長

經濟部統計處今公布6月外銷訂單金額年增3.1%。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕6月外銷訂單金額455.6億美元，年增3.1%，連續4個月正成長，第2季訂單也終結連7個季度的負成長，年增6.9%成功翻紅。經濟部表示，今年全年可望回復到往年「逐季往上增加」的規模。

經濟部統計處今公布6月外銷訂單表現，6月訂單金額455.6億美元，月減6.8%、年增3.1%，低於上月預估的年增率10.9%至15.4%。

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對此，統計處長黃于玲說明，按照往例，6月會有季底拉貨效應，（觀察過去20年的6月，就有12個呈現月增），但6月沒有出現，主因是筆電、手機等貨品的需求相對疲弱，導致表現不如預期。

黃于玲續說，上月統計處預估七大貨品動向在7月皆呈月增，結果除機械與光學器材外，其他貨品（資通信、電子、基本金屬、塑橡膠及化學品）都呈現月減，廠商反映主因是5月客戶有「提前拉貨」的情形，加上客戶對於未來的庫存管理採嚴謹態度，所以在6月進行庫存盤點，有暫停下單的狀況。

今年第2季接單金額1415.4億美元，年增6.9%，在暌違7個季度後終於翻紅；上半年接單金額2748.6億美元，年增2.3%。

黃于玲表示，第2季終止連7季黑，「從谷底上來，基本上是緩步向上」，第2季的主要成長力道來自新興科技的暢旺需求所挹注，尤其是人工智慧（AI）的需求，另一部分是客戶回補的力道，庫存調整近尾聲了。

展望下半年接單態勢，黃于玲總結，傳產漸漸打底，6月都已轉為正成長，隨著景氣緩步復甦，應會回復到過往訂單的「逐季往上增加」的規模，但全球政經局勢變動詭譎，對廠商而言就是不確定因素。

統計處預估，7月訂單金額落在465億至485億美元，月增2.1％至月增6.5％，年減2.6%至年增1.6%。

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