去年底綠色投融資餘額5870億 北富銀蟬聯台灣最佳ESG銀行

《Euromoney》19日公布「Awards for Excellence 2024」獲獎榜單，台北富邦銀行連續第3年榮獲台灣最佳ESG銀行。（圖為台北富邦銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國際知名財經媒體《Euromoney（歐洲貨幣雜誌）》19日公布「Awards for Excellence 2024」獲獎榜單，台北富邦銀行以創新綠色金融行動方案和綠色投融資表現，連續第3年榮獲台灣最佳ESG銀行。

截至2023年底，北富銀綠色投融資餘額達新台幣5870億元，年成長16%，其中綠能專案融資的主辦案件總融資金額超過新台幣1550億元，且2022年、2023年聯貸主辦金額都居台灣綠能專案融資市場之冠。

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北富銀自2018年領先投入風電產業，主辦台灣首件離岸風電聯貸案「海洋風電」，至2023年離岸風電專案融資額度累積達新台幣4976.8億元，累積裝置容量達3.69 GW，為台資銀行之冠。

2023年北富銀擔任海龍離岸風電計畫新台幣1170億元聯貸主辦銀行，貸款期限逾20年，為亞太地區離岸風電產業有始以來規模最大、期限最長的專案融資。

此外，北富銀作為漁電共生太陽能專案的領導者，2023年也主辦台灣至今最大漁電共生「向陽集團」聯貸案，並擔任財務顧問，繳出近年太陽能市場中亮眼實績，完成新台幣158億元聯貸案簽約，獲17家銀行踴躍響應，超額認購近200%。

同年，北富銀跨足儲能領域，籌辦三地能源子公司「三陸儲能」的儲能專案融資，獲得7家銀行踴躍參與，參貸金額高達新台幣70億元，超額認購近1.5倍。

北富銀協助推進企業的ESG發展，2023年統籌主辦緯創資通美金5億元及群創光電新台幣400億元永續指數連結聯貸案，並在授信架構中新增再生能源採購資金用途，鼓勵企業以具體行動達成綠色生產能力及永續韌性。

北富銀對永續的實踐也擴及海外，2023年主辦印度國家銀行5年期10億美元「社會責任貸款」聯貸案，創下國際聯貸市場中由台資銀行擔任管理銀行的最大金額聯貸案，提升台資銀行的國際能見度。

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