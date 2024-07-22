南韓成「超商王國」！門市比全球麥當勞還多

南韓便利商店的數量已超過5萬5200間。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據南韓便利商店產業協會的數據，截至2023年底，南韓國內已擁有超過5萬5200間便利商店，等同於每950個人就有一間超商，打敗原本被稱為「便利商店巨頭」的日本和台灣，成為名符其實的「超商王國」。

CNN報導，南韓的便利商店數量已比全球麥當勞門市數量還多，主要是因為南韓單身青年增加，超商蓬勃發展，都市人口也更稠密，這樣的人口結構影響消費者行為，使民眾對容易取得的服務需求提高。

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據了解，南韓的便利商店已從簡單的零售店面，轉變為提供銀行、寄貨取貨、餐廳等服務的多功能據點，加上許多網紅會在YouTube、TikTok和IG等社群平台上，以超商為題材拍片分享，過程都為超商做出大量行銷，這也意味著該文化潮流已經蔓延至南韓民眾的日常生活，使超商成為社群媒體上的熱門主題。

另外，南韓最大的三家超商品牌GS25、CU和Emart24也將業務擴展到海外，已在越南和馬來西亞等東南亞國家開店，希望能夠複製在南韓國內的成功模式。

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