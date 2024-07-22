川普有機會重返白宮 英媒曝「這國」好焦慮

川普若當選美國總統，對歐洲貿易將產生負面影響，德國相當憂心。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英媒報導，德國外交官們正忙著為川普可能重返白宮做準備，這一事件可能對德國及其在世界上的地位，產生難以估計的後果。川普若在美國總統大選中勝出，可能削弱安全保障並提高進口關稅，令德國相當焦慮。

美國總統拜登退出大選後，外界對川普可能在11月勝出的預期升高，普遍認為川普若重返白宮，將採取第一任期內奉行的美國優先原則，推出加強版保護主義。

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此前傳出，川普在國會山莊與共和黨眾議員的非公開會議上，首次提出全面關稅政策（all tariff policy），川普擬對美國所有進口商品徵收10%的關稅，對中國商品徵收至少60%的關稅，以保護美國產業並扭轉貿易逆差，同時利用高關稅彌補減稅造成的財政缺口。

「川普2.0」正引起全球關注，《金融時報》指出，川普重返白宮恐削弱安全保障並提高美國進口關稅的可能性，引發柏林焦慮。在德國外交部，外交官們正忙著為一個許多人長期以來認為難以置信的場景做準備，那就是川普在美國總統大選中勝出，這一事件可能對德國及其在世界上的地位產生難以預期的後果。

德國外交部北美部門、政策規劃人員、跨大西洋合作協調員辦公室以及德國駐華盛頓大使館的官員，組成了一個非正式危機小組，討論川普在 11 月美國總統大選中獲勝將帶來的後果、對德國意味著什麼以及柏林應該如何反應。

報導稱，德國正在準備迎接川普回歸，川普的經濟政策比第一任期更具保護主義，奉行美國優先的經濟政策，包括威脅對所有進口產品徵收10% 的關稅，此舉可能會對德國造成巨大損害。

報導直言，在川普第一個任期內，德國是他最喜歡的出氣筒之一，期間川普對歐盟進口鋼鐵和鋁徵收懲罰性關稅，並威脅對汽車進口徵收更多關稅，此舉恐對德國汽車業帶來災難。

有關美國官員長期嘲笑德國對中國過度信任和天真，德國也已調整對中政策，本月早些時候，德國政府下令電信公司到 2026 年從國內 5G 網路「核心」設施中移除所有中國組件，這反映出新的態度。社民黨外交政策發言人施密德說，我們已經對中為採取措施，並且正在降低與北京關係的風險，歐盟也是如此。

施密德補充，德國經濟已得到更好的保護，免受美國發起的潛在貿易戰的影響，積極的產業政策以及對電池工廠和晶片生產的補貼，正在加強德國和歐盟的戰略自主權。

另外，川普對北約的懷疑長期以來一直令美國盟友憂心。川普選擇反對美國向烏克蘭提供軍事援助的參議員范斯（J.D. Vance）作為競選搭檔也引發人們擔憂。對此，德國總理蕭茲表示，德國將增加關鍵國防預算，從 2025 年的 533 億歐元增加到 2028 年的 800 億歐元。德國也在加強支持烏克蘭的力度，似乎是在為川普重返白宮減少對烏國的援助做準備。

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