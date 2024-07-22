晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普有機會重返白宮 英媒曝「這國」好焦慮

2024/07/22 21:05

川普若當選美國總統，對歐洲貿易將產生負面影響，德國相當憂心。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英媒報導，德國外交官們正忙著為川普可能重返白宮做準備，這一事件可能對德國及其在世界上的地位，產生難以估計的後果。川普若在美國總統大選中勝出，可能削弱安全保障並提高進口關稅，令德國相當焦慮。

美國總統拜登退出大選後，外界對川普可能在11月勝出的預期升高，普遍認為川普若重返白宮，將採取第一任期內奉行的美國優先原則，推出加強版保護主義。

此前傳出，川普在國會山莊與共和黨眾議員的非公開會議上，首次提出全面關稅政策（all tariff policy），川普擬對美國所有進口商品徵收10%的關稅，對中國商品徵收至少60%的關稅，以保護美國產業並扭轉貿易逆差，同時利用高關稅彌補減稅造成的財政缺口。

「川普2.0」正引起全球關注，《金融時報》指出，川普重返白宮恐削弱安全保障並提高美國進口關稅的可能性，引發柏林焦慮。在德國外交部，外交官們正忙著為一個許多人長期以來認為難以置信的場景做準備，那就是川普在美國總統大選中勝出，這一事件可能對德國及其在世界上的地位產生難以預期的後果。

德國外交部北美部門、政策規劃人員、跨大西洋合作協調員辦公室以及德國駐華盛頓大使館的官員，組成了一個非正式危機小組，討論川普在 11 月美國總統大選中獲勝將帶來的後果、對德國意味著什麼以及柏林應該如何反應。

報導稱，德國正在準備迎接川普回歸，川普的經濟政策比第一任期更具保護主義，奉行美國優先的經濟政策，包括威脅對所有進口產品徵收10% 的關稅，此舉可能會對德國造成巨大損害。

報導直言，在川普第一個任期內，德國是他最喜歡的出氣筒之一，期間川普對歐盟進口鋼鐵和鋁徵收懲罰性關稅，並威脅對汽車進口徵收更多關稅，此舉恐對德國汽車業帶來災難。

有關美國官員長期嘲笑德國對中國過度信任和天真，德國也已調整對中政策，本月早些時候，德國政府下令電信公司到 2026 年從國內 5G 網路「核心」設施中移除所有中國組件，這反映出新的態度。社民黨外交政策發言人施密德說，我們已經對中為採取措施，並且正在降低與北京關係的風險，歐盟也是如此。

施密德補充，德國經濟已得到更好的保護，免受美國發起的潛在貿易戰的影響，積極的產業政策以及對電池工廠和晶片生產的補貼，正在加強德國和歐盟的戰略自主權。

另外，川普對北約的懷疑長期以來一直令美國盟友憂心。川普選擇反對美國向烏克蘭提供軍事援助的參議員范斯（J.D. Vance）作為競選搭檔也引發人們擔憂。對此，德國總理蕭茲表示，德國將增加關鍵國防預算，從 2025 年的 533 億歐元增加到 2028 年的 800 億歐元。德國也在加強支持烏克蘭的力度，似乎是在為川普重返白宮減少對烏國的援助做準備。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財