工研院推動科普教育，暑期科展啟發孩童創新思維。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院今（22）日參加臺南市政府舉辦為期一週的「第64屆全國中小學科學展覽會」，工研院以「工研實驗室大解密」為主題，展出綠色科技、健康食安、環境永續等相關領域的科普教育知識，規劃「科學教育開開門」，以「蚵殼紗紡織生態」、「鳳梨農廢餘料處裡」及「智慧蔬果農藥檢測器」等研發技術，啟發學童對科技的了解。

其中，「蚵殼紗紡織生態」循環再生，因臺灣西南部沿海是重要的蚵仔（牡蠣）養殖區，年產量超過兩萬噸，但當地堆積的大量蚵殼不但佔空間、難以清理，更是造成環境髒亂的海洋廢棄物。工研院研發團隊與業者合作，從蚵殼中提煉碳酸鈣，使其成為環保染料，做成循環器皿，用於建築、紡織、包材等各項產業，打造屬於蚵仔的循環美學。

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在互動體驗方面，以「地球保衛隊」主題展示綠色能源技術，從理論、應用到實驗一貫式體驗，透過看得到、摸得到的科技饗宴，增加學童的對科技創造的想像力！現場展示太陽能、風能、水力發電的原理及應用，並體驗太陽能車及風力發電的運作方式，彷彿置身於工研院的研發實驗室中，親身體驗各種科技研發的過程。

工研院科展攤位吸引許多學童與民眾參觀，現場熱鬧滾滾。不少學童與民眾表示，透過工研院的展覽與體驗活動，讓他們對科技有了更深入的了解，也更加肯定科技為社會帶來的進步。此外，現場研究員也積極與學童互動，鼓勵他們發揮創意，探索科技的奧秘。

工研院副總暨永續長兼社會公益委員會主委何大安表示，工研院長期推動科普教育，將創新科技轉化為淺顯易懂的教材，以樂趣啟發學童潛力，擴大他們的生活體驗，希望藉由豐富的科技展覽體驗，對他們的未來可以產生正面影響。

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