最弱亞幣！新台幣2日貶掉2.43角 面臨32字頭保衛戰

新台幣2日貶掉2.43角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統拜登宣布退選，美政治變數引爆亞洲股市殺機，台股盤中一度暴跌逾700點，市場信心潰散，新台幣兌美元匯率在外資熱錢持續匯出下，重貶1.18角，收在32.848元，匯價連2黑，創下2016年3月17日以來新低紀錄，成交量23.695億美元，即將面臨32字頭保衛戰。

匯銀主管表示，在32.8元貶破後，近期就會挑戰33元整數關卡，不過台幣短短2個交易日即貶掉2.43角，短線波動幅度過大，不排除央行將會伺機出手調節，或是指揮出口商進場拋匯；由於台幣這一波貶勢主要是來自外資賣股、匯出，自然最關鍵的還是台股能否止跌以及外資動向。

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台幣匯價今日以32.73元平盤開出，隨大盤指數下殺，開盤不久即摜破32.8元關卡，最低下探至32.88元，重貶1.5角，在主要亞幣中走勢最弱。

日圓在市場預期聯準會9月有望降息以及日央出手干預後，回升至156兑1美元價位，成為今日最強亞幣；人民幣受中國人行宣佈「降息」衝擊，在岸價與離岸價同步走貶，離岸人民幣逼近7.3兑1美元關卡。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日小跌0.06%，主要亞幣升貶不一。其中，日圓勁揚0.33%、韓元小升0.1%，台幣重貶0.36%、人民幣貶0.09%、新幣貶0.05%。

台股在上週慘跌逾千點後，今日盤中一度重挫逾700點，最後收在22256.99點，下跌612.27點，三大法人合計賣超65.15億元，其中，外資賣超91.96億元。

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