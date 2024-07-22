資策會調查：多數手遊玩家月費低於500元

資策會產業情報研究所（MIC）發布數位遊戲消費者調查。（資料照，法新社）

〔記者徐子苓／台北報導〕資策會產業情報研究所（MIC）發布數位遊戲消費者調查，台灣有高達69%網友有遊玩數位遊戲的習慣，常遊玩類型以手機遊戲（77%）居冠，大幅領先其他如電腦遊戲（25％）、主機遊戲（17%）、網頁遊戲（12%），且全年齡層皆最常玩手遊，其中36至55歲更是超過8成。

調查顯示，手遊與其他遊戲類型的消長在近3年呈現擴大趨勢，與電腦遊戲的差距已從2021年23%擴大到2023年52%。此外，觀測玩家遊戲時長，可發現每日遊玩2小時內的「輕度遊玩」愈來愈明顯，有近8成玩家每日遊戲時長介於2小時內，年成長5%；相對地，每日遊玩4至5小時以上的重度玩家下滑1.6%。

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資深產業分析師張真瑜表示，玩家日常娛樂眾多，長、短影音與社群媒體都會分散玩家對於遊戲的注意力，輕度遊玩趨勢持續之下，預期手遊仍是未來長期的消費者首選。

調查玩家遊戲付費行為，54%玩家沒有付費習慣，有付費者的常購買模式依序為「一次性買斷（19%）、遊戲商城（16%）、單次使用付費（15%）、訂閱制（9%）與DLC（8%）」。

觀測整體玩家的每月付費金額，最多數人（44%）付費介於300至1000元，而每月付費1000至3000元、3000元以上玩家各占21%與7%。觀測付費動機，前5名依序為「解鎖更多遊戲內容、購買新的資源/工具/武器、獲得個性化角色道具/服裝/皮膚、購買限量版遊戲功能與道具、減少等待時間加速過關」。

進一步分析手遊消費者行為，資策會MIC表示，66%手遊玩家每日登入的手遊款數介於1至2個，遊玩的前3大動力主要為「免費、有空檔就能遊玩、遊戲體驗佳」，常遊玩的前3大類型依序為「益智解謎（36%）、經營模擬（22%）、角色扮演（21%）」，其中經營模擬超越角色扮演，登上第二名。

觀測手遊付費習慣，資深產業分析師張真瑜分析，有61%手遊玩家只想玩免費遊戲，比重較前年下滑5%，推測與娛樂時間碎片化趨勢之下，玩家更有意願付費來換取在短時間內取得遊戲成就有關。針對願意付費者，手遊玩家最常付費模式為透過遊戲商城，最多數手遊玩家（64%）每月付費低於500元，15%付費介於500至1000元，而每月付費1000元以上者占21%。

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