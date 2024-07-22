凱米逼近台灣 水利署強化中南部防汛熱點整備

水利署長賴建信今視察八掌溪湖內堤段工程的防汛整備作業。（水利署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕凱米颱風預計在明晚至25日最接近台灣，暴風圈有擴大趨勢。對此，水利署嚴加戒備，依據預報降雨資料，研判可能致災的內、外水防汛熱點，加強八掌溪、鹽水溪、美濃溪等中南部重要河川的防汛整備工作。

水利署長賴建信今（22）日至嘉義、台南及高雄等地，督導各河川分署防颱準備工作，尤其關注河川分署所轄的赤蘭溪、八掌溪、鹽水溪、美濃溪等，要求強化清淤疏濬、河道施工及破堤施工、新建工程等，並確認應變部署的情形。

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美濃溪及旗山溪流域方面，水利署聚焦在美濃溪上游在地滯洪區的設置情況。水利署說明，滯洪設施不僅能有效減緩洪水來臨時對下游地區的衝擊，更能減少淹水機率。

水利署第7河川分署進一步說明，今年在地滯洪池農民簽約面積達77.97公頃，深度0.25公尺，預計颱風來時滯洪量可達19.5萬立方公尺，為流域防洪提供有效的保障。

另在2022至2024年間，也針對美濃溪及與旗山溪匯流口，進行大規模河道整理的疏濬工程，總疏濬量達185.5萬立方公尺，河道整理的疏濬工程是為了確保美濃溪河道的暢通，並提高美濃溪排水的效率，有效減少洪水帶來的積淹問題。

至於台南永康的鹽水溪的北外環道路新建工程，賴建信提醒第6河川分署，本次颱風預測降雨量逐次上修，而鹽水溪流速較慢，水位上漲會更快速，對於各項撤離工作應預先作業，以避免機具無法撤離的情事發生。

八掌溪湖內堤段工程及軍輝橋改建工程的防汛整備工作方面，賴建信督導五河分署務必連繫轄區縣市政府加強防汛整備，注意沿海低窪地區狀況，轄區內共備有582部移動式抽水機，務必在雨勢降臨前完成盤點預布狀況、油料補給、功能確認及易淹水防汛熱點應變措施等事項。

水利署補充，第五河川分署在布袋漁港及箔子寮漁港加強防汛整備措施、轄區滯洪池均已放空、關閉有才寮在地滯洪水門、並在重點橋梁備妥太空包。

水利署強調，各項防汛措施的反覆檢視確認，使防汛整備工作更加強化、落實，確保各項防洪設施能在必要時達到最佳防洪、減災的功效。

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