真的好熱！歷史用電前10名 今年7月「全包了」

凱米颱風來襲前夕，全台宛如烤箱，新北更是飆出40度以上高溫，也帶動全台整體用電。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕凱米颱風來襲前夕，全台宛如烤箱，新北更是飆出40度以上高溫，也帶動全台整體用電，台電觀測今下午13點36分尖峰負載高達4119.1萬瓩，歷史次高；而北部因林口、大潭機組故障、檢修等，中送北電力潮流也已達上限，台電評估電力系統安全，北部電源「必須能用就用」，核二廠氣渦輪機也加入供電行列。

7月用電持續攀升，根據台電觀測，繼上週五（19日）用電創下4132萬瓩歷史新高後，今天下午也出現4119.1萬瓩，因白天光電充裕，備轉容量率高達13.94%。

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不過，今晚夜尖峰用電將有「小考驗」，因林口1號機於21日晚間故障，大潭5-1部分故障、大潭8號機也依照法規要求工檢等，合計減少約170萬瓩供電能力。

台電表示，颱風前夕水庫水位高，大甲溪、日月潭等水力將滿載發電，並透過儲能調度等方式因應，估計今夜尖峰仍有230萬瓩備轉容量，備轉容量率可維持6、7%，今晚備轉容量的確比平常少，但不用過度擔憂。

檢視台電官網，會發現核二廠2台氣渦輪機有發電，但供電量僅8萬瓩，台電備註是「電力潮流限制」。台電說明，北部因林口、大潭機組故障，而電網融通，電力可仰賴中送北，考慮系統安全，潮流會有上限值。

台電的安全調度一般維持N-2，忍受兩條線路故障，電力潮流上限約320到360萬瓩，若是天氣好，線路故障機率低，可以用N-1調度，電力潮流上限就可以增加到500萬瓩。據悉，今中送北電力潮流最高有520萬瓩，近乎極限，因此「北部（機組）能拉就要拉」，啟動核二氣渦輪機發電。

值得注意是「歷史用電前10名」，都在今年7月出現，且全數超過4000萬瓩，台電也認為相當罕見，最關鍵原因還是因為高溫炎熱，先前連續性的午後雷陣雨有抑低夜尖峰，但對白天的日尖峰效果不大。

林口1號機要等到本週五檢修完畢、大潭5-1力拼明天回歸，不過，台電分析，本週三颱風過境後，有助空調散熱，整體用電都會較上週低。

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