台積電嘉義廠疑挖到遺址 急徵考古挖掘人員、日薪1700元

台積電在嘉義科學園區設廠。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台積電在嘉義科學園區設置兩座CoWoS先進封裝廠，第一座廠挖掘到疑似遺址，目前正委託考古團隊進行挖掘，今天網路傳出徵人啟事，台積電嘉義廠急徵考古人員60名，無經驗者或耐熱農民佳，日薪1天1700元，引發網友熱烈討論。

台積電證實，委託台灣大學考古團隊進行搶救挖掘，經向考古團隊瞭解，確實有委託嶼田文化有限公司進行徵人。

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台積電在嘉義科學園區廠區5月底出土疑似史前文化陶片及史前文化層，為繩紋紅陶，有陶環殘件等；嘉義縣文化資產審議會6月進行決議，同意進行搶救發掘，並決議緊急搶救出土遺物需有空間進行收藏展示。

徵才啟事表示，台積電嘉義廠急徵考古挖掘人員60名，無經驗（可）農民者佳（耐熱），工作內容為挖土，工作時間為早上8點到下午5點，週休二日（需配合加班），其中1天（加班費出勤），日薪1700元（含勞保，健保可視需求加保）。

網友說，最近天氣非常炎熱，在烈日下挖土很辛苦，日薪1700元恐怕不好徵才，但也有人認為，此工作不需要專業技術，只要挖土及觀察土內的物品，且台積電在嘉義有高度話題性，可能會有人好奇去參與瞭解，「履歷多一個台積電考古挖掘人員經驗也很難得」。

台積電委託的考古團隊正在徵人。（記者林宜樟攝）

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