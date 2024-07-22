撼訊印尼新廠鎖定鋰電池循環經濟

撼訊總經理陳劍威說，下半年顯卡市況並沒有太好，保守看待營運表現。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕撼訊（6150）佈局新事業，展開集團第3成長曲線，聚焦回收鋰電池黑粉，煉製生產鋰電池所需的碳酸鋰白粉，旗下蘆竹廠每年已可產出21.1公斤碳酸鋰白粉，目前規劃印尼巴淡島新廠第4季投產，明年首季試產，第2季產能開到60%，年底稼動率全滿，產能規模將達蘆竹廠10倍。

撼訊目前除了圖形處理器、電競、AI伺服器等業務，也透過撼與科技鎖定工業電腦，同時還有撼智物聯切入智慧物聯網、智慧工廠與建築，而撼智物聯進一步投資優勝新能源，切入鋰電池循環產業鏈，撼訊集團持有優勝25%股權以及取得2席董事，蘆竹租賃廠房目標每年處理1000公噸由鋰電池物理分解後產生的黑粉，可產生21.1公斤高純度碳酸鋰白粉供電池產業鏈使用。

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撼智物聯總經理梁正之表示，為擴大新事業營收與獲利規模，集團相中印尼巴淡島聚集經濟效益，在當地租賃廠房架設產線，由撼訊投入第一階段3億元經費，除了收購黑粉，也將架設電池前段物理分解產線，並開闢3C主板、電路板零組件回收再利用產線，預計2027年損益兩平，現已與日商住友、國際牌（Panasonic）等4家供應商攜手合作，白粉產品也對中系寧德時代送樣。

梁正之提到，集團之所以選擇鋰電池回收再利用的新賽道，主要是看好三元鋰、磷酸鋰鐵、鋰鈷等電動車、儲能、3C需求逐年攀升，未來商機無限，加上歐盟歐盟電池法規已經明定含有鈷、鉛、鋰、鎳的工業電池、汽車電池、電動汽車電池當中，各種活性材料的再生材料比例，因此確立鋰電池循環經濟趨勢。

梁正之推估，生產可用於鋰電池的高純度碳酸鋰，其成本結構為黑粉63.8%，設備攤提4.5%，硝酸1.9%，UW-530G 1.6%，硫酸1.4%，廢水0.4%，員工0.4%，廠租0.3%，廠務行政0.3%，電0.2%，水0%，剩餘的25.2%為稅前淨利，此外，過程中產生的碳料還能賣給鋼鐵業滿足煉鋼需求，或是做為建築填充料與鋪路使用，達到大量及多樣化生產的目標。

關於撼訊本業，總經理陳劍威說，下半年顯卡市況並沒有太好，主要是因為歐洲需求仍然疲弱，美洲需求則沒有太大幅度的成長，保守看待第3季、第4季第營運動能，合作夥伴超微（AMD）明年才有新品上市，因此，撼訊今年可能依然較難實現獲利。

撼訊收購鋰電池物理分解產生的黑粉（圖右），煉製生產鋰電池所需的碳酸鋰白粉（圖中），同時聚焦硫酸鈷（圖左）的工業用途。（記者方韋傑攝）

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