台股崩跌 櫃買中心喊話：上櫃公司基本面穩健

櫃買指數走跌，櫃買中心信心喊話。圖為董事長陳永誠。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕受到美國擬擴大晶片禁令，以及美國總統候選人相關言論影響，國際股市震盪，台股加權指數連4崩，櫃買指數也無法倖免、已連跌3日。櫃買中心今日指出，上櫃公司基本面穩健，投資人宜理性審慎看待近期行情變化，並注意投資風險。

櫃買中心表示，股價是反應公司實際業績與未來展望，觀察上櫃公司營運表現，整體上櫃公司上半年累計營收合計為1兆3005億元，年增6.15%，其中半導體業上半年營收則年增10.4%。在整體上櫃公司中，營收成長的公司共486家，占比達59.05%。

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截至7月19日止，公布配發去年度現金股利的上櫃公司計有576家，約占已公告824家的69.9%，其中每股配發現金股利2元以上為279家。

觀察首季上櫃公司獲利表現，每股稅後盈餘（EPS）超過10元的公司有3家，5元以上、未達10元的公司有11家，2元以上、未達5元的公司計78家，整體獲利上櫃公司共計583家，逾7成公司有獲利，且較去年同期成長者計有512家，占整體上櫃公司62%。

此外，主計總處認為今年台灣經濟成長率可達3.94%，是近3年最佳表現；且國發會發布的5月景氣燈號續呈黃紅燈，領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續回溫。

櫃買中心並表示，上櫃公司基本面相當穩健，今年國內經濟仍具動能，投資人面對近期波動無須過於恐慌，建議應依本身投資策略理性分析，並注意相關投資風險。櫃買中心亦將密切關注國際政經情勢對上櫃市場的影響，確保上櫃公司資訊公開透明。

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