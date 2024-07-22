凱基證導入瑞銀UBS理財規劃系統 盼資產管理規模每年成長30％

凱基證券今（22）日宣布，與瑞銀集團（UBS Group AG）旗下子公司 UBS Partner 建立戰略合作夥伴關係。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基證券今（22）日宣布，與瑞銀集團（UBS Group AG）旗下子公司 UBS Partner 建立戰略合作夥伴關係，正式導入UBS Partner的自動化投資組合管理工具「理財規劃系統」，是台灣及大中華區第一個導入此系統的證券業者，提供凱基證3000萬以上高階財管客戶服務，目標是每年提升資產管理規模（AUM）達30%以上。

凱基證券董事長許道義表示，凱基證券積極深耕財富管理市場，配合開發金控母公司的「數位躍升」目標，除了擁有完整的財管產品，更要借助外來的力量，導入此「理財規劃系統」後，將提供凱基證客戶更有效率、更專業、更有國際觀的財管服務，重要的是，這是與瑞銀私人銀行數十億資產客戶，使用一樣的系統。

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凱基證券指出，透過「理財規劃系統」技術平台，凱基證券的理財顧問能夠自動化地檢視客戶投資組合狀況，同時控管風險，並根據每位客戶的偏好製作專屬的資產規劃書，若出現投組過度偏移情形，或是全球市況發生變動，理財顧問也可以即時通知客戶進行再平衡、確保資產配置的 黃金效率和比例。

凱基證券財富管理副總經理阮建銘指出，這套系統是一套瑞銀建構的演算法，經過凱基證券自身對市場的觀點，產出對客戶的建議，並搭配適合的投資標的，算是「人機合作」，但提供服務的還是「人」。凱基證券的下一步，將提供證券客戶可自己使用服務的「機器人理財」。

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