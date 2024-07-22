馬斯克出招搶韓市場！低價中國製特斯拉打趴現代、起亞

特斯拉為搶攻韓國市場，推出較為便宜的中國製車款，成功吸引消費者。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉搶攻韓國市場，去年下半年將主力車型「Model Y」改為中國製後，價格比之前美國製車款便宜1000萬-2000萬韓元（約台幣24萬至48萬）左右，成功刺激銷量，今年上半年特斯拉在韓銷量首次同時超越現代汽車和起亞，躍居榜首。

《朝鮮日報》22日報導，特斯拉從去年下半年開始將主力車型「Model Y」，從美國生產改為中國生產，價格比之前降低1000萬-2000萬韓元左右（約台幣24萬至48萬），新車5000萬韓元起跳，與現代汽車和起亞的主力電動車「IONIQ 5」或「EV6」差不多，成功吸引消費者，市佔率上升。

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根據CARISYOU數據研究所等機構21日透露，特斯拉今年前6月在韓銷量為1萬7380輛，小幅超越排名第二的起亞（1萬6537輛）和排名第三的現代汽車（1萬6056輛）。今年上半年特斯拉電動車在韓銷量銷量同時超越現代汽車和起亞，這是自2017年進軍韓國市場以來的第一次，佔總銷售量一半以上的「Model Y後輪驅動」就是核心產品。

報導稱，去年初，特斯拉在韓的主力產品是美國製的「Model Y Long Range」，充電一次能夠行駛511公里，價格當時為7874萬韓元。去年下半年將主力車型改為中國製「Model Y後輪驅動」，這款車使用性能稍差，但使用價格更低的LFP（磷酸鐵鋰）電池，目前售價為5299萬韓元。時隔一年，特斯拉在韓的主力車型價格差了2500萬韓元以上。雖然充電一次的行駛距離降至356公里，消費者仍然買單。

報導認為，中國製特斯拉擴大在韓的銷售與全球供應鏈重組不無關係，特斯拉去年在上海工廠生產大約90萬輛汽車，接近全球銷售量的一半。但最近美國和歐洲提高對中國製電動車的關稅壁壘，特斯拉為消化產量，不惜降價也要增加對亞洲等地區的出口。

不過，特斯拉在韓市場地位很難保證會持續到什麼時候，Model Y上市4年多後，新車效應正在減弱，而現代汽車和起亞正推出多款新電動車反擊。

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