電視面板廠跌價壓力大，面板廠傳出擬擴大減產規模（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce今日指出，進入7月後，電視面板需求動能明顯放緩，電視面板跌價壓力正逐漸增加，面板廠傳出將在十一長假執行較大規模控產策略，是否有機會在未來幾個月穩住價格走勢，值得關注。

TrendForce研究副總范博毓指出，這個月開始電視面板需求動能明顯放緩，品牌客戶也大多先放慢採購步調，希望可以爭取更多採購價格上談判的空間，以利下半年接踵而至的促銷旺季。

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范博毓說，面板廠針對不同品牌客戶採取不同報價策略，部分品牌客戶有機會取得特殊專案，以確保出貨量與價格的穩定。也有部分品牌客戶已經獲得面板廠在牌價上的微幅下調，整體而言，因為需求下滑，電視面板價格走跌的壓力正逐漸增加。

以7月份的價格來看，目前預期32吋，43吋，50吋，55吋都下跌1美元，65吋與75吋在7月的需求稍弱，預計下跌2美元。面板廠近幾個月已逐步開始執行控產策略，以對應需求的下滑，目前也已傳出預計將在十一長假執行較大規模的控產操作，是否有機會在未來幾個月穩住價格走勢，值得關注。

在顯示器面板部份，受到電視面板價格下跌的壓力影響，顯示器面板上漲動能也明顯消失，需求端在第二季因應面板價格上漲壓力，以及海運物流問題而提前反映的備貨潮，已逐漸回歸正常水準，加上第三季商務機種需求仍未見到明顯復甦，范博毓預估，7月份顯示器面板價格，無論是Open Cell面板亦或是面板模組價格，都將轉為持平態勢。

至於筆點面板在第二季因面板廠持續透過檯面下的價格折讓，吸引客戶增加拉貨量，維繫客戶關係，使得第二季的整體面板出貨量預期將超過雙位數的增長，然而這也導致第三季的NB面板出貨出現較大的變數。

范博毓說，在終端需求未見大幅度好轉之下，品牌客戶目前仍未大規模修正第三季的面板採購動能，這也意味著面板廠仍有可能維持第二季的操作策略，透過檯面下的優惠持續吸引客戶維持採購動能。在此策略下，預期7月份的NB面板價格走勢仍可望維持在持平水準。

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