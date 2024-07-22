畢業生尋職！6月失業率略升至3.39％ 續創24年同月新低

主計總處公布6月失業率3.39%，續創24年同月新低。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕受畢業生及暑期工讀生投入尋職影響，主計總處今公布6月失業率3.39%，續創24年同月新低，但較上月上升0.05個百分點；經調整季節因素後，6月失業率3.34%、較上月下降0.01個百分點。主計總處表示，因畢業生投入尋職，預料7、8月失業率會上升，目前失業情勢穩定。

根據主計總處調查，6月就業人數1158.8萬人，月增8千人、年增7萬人；上半年就業人數平均1158.1萬人，年增8.4萬人。6月失業人數則是40.6萬人，月增6千人，其中初步尋職失業者增加4千人，對原有工作不滿意而失業也增1千人。

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另，6月因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）導致週工時未達35小時者為16.1萬人，較上月減少1.5萬人，較上年同月也減少4.1萬人。主計總處表示，週工時未達35小時者，疫情前約在18萬至22萬人，目前低於疫情前水準。

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