亞馬遜全球開店阿聯站開放 助台灣賣家搶中東商機

在2024亞馬遜Prime Day，全球第三方賣家售出商品超2億件。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕亞馬遜全球開店今日表示，於本月舉行的亞馬遜Prime會員日（Prime Day）活動成績亮眼，除整體售出商品數創新高，以中小企業為主的全球第三方賣家也售出超過2億件商品，台灣賣家同樣寫下卓越成績，未來將有望前進阿拉伯聯合大公國（阿聯）站點。

針對台灣市場發展，亞馬遜全球開店表示，即日起阿聯站正式向台灣賣家開放，亞馬遜全球開店將全力支援台灣賣家搶進中東新藍海，目前含阿聯站在內，亞馬遜的16大海外站點都已向台灣賣家全面開放，未來可利用亞馬遜搶進更多國家的電商市場。

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亞馬遜全球開店表示，台灣賣家目前可透過公司接觸到全球數億消費者，包括超過2億付費Prime會員、以及超過600萬企業客戶。今年Prime Day期間，參加購物的Prime會員較去年增加了數百萬，也憑藉大量優惠吸引更多新會員加入，在活動開始前3周，就有數百萬新顧客註冊成為亞馬遜Prime會員。

亞馬遜全球開店表示，中東地區的電商市場預計將在2026年達570億美元規模，尤其消費電子、時尚、美妝等需求旺盛，為台灣優勢品類提供拓展機會，近期台灣資通訊產品因AI浪潮、出口表現成長，而阿聯在2024年第一季躍升為台灣第五大出口地區，出口額年成長5800萬美元 ，將有相輔相成效用，也已有賣家開始評估將商品銷往中東。

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