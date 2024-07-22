敦吉上半年每股獲利2.92元 創歷年同期新高

敦吉董事長暨總經理鍾元凱。（敦吉提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕敦吉（2459）今公布上半年財報，第二季稅後淨利為1.53億元，年增成長15%，每股稅後盈餘為1.48元，上半年累計稅後淨利為3.08億元，每股稅後盈餘為2.92元。敦吉指出，製造事業群獲利動能旺，帶動上半年毛利率創新高，獲利也創歷年同期新高。

敦吉第二季營收為12.71億元，季減5%、年減26%；毛利率29.71%，季增5.71個百分點；稅後淨利為1.53億元，較去年同期成長15%，每股稅後盈餘為1.48元，年成長22%。

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敦吉上半年累計合併營收為26.13億元，前三大產品占整體營收比例為音圈馬達占比28.4%，車用設備占比9.39%，連接器占比8.14%，毛利率26.76%，營業利益為3.37億元，稅後淨利為3.08億元，每股稅後盈餘為2.92元。

敦吉指出，第二季子公司匯回股利課稅對每股稅後盈餘影響數為 0.21元，若排除此影響數，上半年每股稅後盈餘將為3.13元。

敦吉表示，上半年營收年減20%，原因是通路事業群光學讀取頭（OPU）隨市場需求及儲存技術革新而終止產品生命週期，因此使得OPU銷售金額大幅較去年同期減少84%，營收比由24.07%降到僅剩4.82%，雖然造成營收大幅減少，但對獲利的整體表現微乎其微。

製造事業群持續是敦吉上半年營運動能，受惠客戶拉貨力道強勁，接單持續暢旺，包括音圈馬達SMT營收年增8成以上、音圈馬達成型營收年增約6成、音圈馬達繞線營收年增5成以上。

此外，敦吉的驗證事業群營收及獲利也有雙成長表現，因電磁相容測試認證業務攀升，營收及獲利各別年成長15%及10%。

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