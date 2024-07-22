10年首見！今晚威力彩頭獎及2獎雙雙破億 2獎連42摃創紀錄

台彩表示，今晚威力彩頭獎及2獎雙雙破億元，為10年來首見。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣彩券公司表示，今晚（22日）開獎的威力彩，頭獎與2獎罕見地雙雙突破億元大關，再次成為彩券行的熱議話題。台彩表示，威力彩頭獎已連續10期摃龜，預估今晚頭獎獎金上看2.2億元，若是1注獨得，將成為今年第5位威力彩頭獎幸運兒；威力彩2獎則已經連42摃，預估獎金上看1.1億元，不僅創下2獎最長連摃紀錄，也創下近10年最高的2獎獎金紀錄。

根據台彩統計，第4屆公益彩券（2014年2023年）10年發行期間，每週一、四開獎的威力彩，在開獎的1043期中，共有47期開出頭獎，也就是說平均每22期、約2.5個月左右會開出1次頭獎；今年財神爺特別眷顧民眾，大獎頻頻開出，統計至7月18日，威力彩58期的開獎中，共有4期開出頭獎，平均每14期、約1個半月就開出1次頭獎，頭獎開出速度可說是往年的2倍速。

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此外，威力彩今年以來已開出10次2獎，但自2月22日開出2獎後，目前已連摃42期，本期貳獎總獎金預估上看1.1億元，是公益彩券第4屆以來累積最高，也是首個破億元的2獎獎金。

根據統計，第4及第5屆威力彩2獎累計開出274次，平均約4期會開出1次2獎，2獎開出時的總獎金平均約為1744萬元，單注獎金平均約為1221萬元，而這些抱走2獎的中獎幸運兒平均單張購買金額約320元，約8成採用電腦選號方式投注。

台彩表示，威力彩頭獎、2獎同時累積超過億元機會難得，是10年來首見，尤其現在2獎已經42連摃，隨時都有可能會開出，想要抱走大獎的民眾，有買才有機會，經過投注站千萬別錯過，說不定億元大獎幸運兒就是你。

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