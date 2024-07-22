人口激增 專家：2032年澳洲布里斯本房價漲50％

澳洲布里斯本人口快速成長，將持續推高房價。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著大量人口遷入，REA集團執行長Owen Wilson預測，在2032年奧運會之前，澳洲布里斯本會因為住房需求攀升，房價再上漲50%。

外媒報導，Wilson根據追蹤調查指出，澳洲昆士蘭地區的住房需求量正在增加，「如果有更多的人想要搬進一個地區並想要購買房產，那絕對會支撐價格」，並認為在2032年奧運前後，布里斯本地區將看到澳洲最高的人口增長，同時會看到房價竄升的情況。

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根據State of the City報告指出，布里斯本已成為全澳主要地區中，勞動人口成長最快的城市，不僅領先墨爾本、雪梨和伯斯，成長速度也遠快於奧克蘭、香港和新加坡；而布里斯本在過去10年的人口成長了21%，住宅建設需求也十分強勁。

Wilson稱，過去三年，該地區房價已經上漲了45%，他預測，「未來至少會再上漲50%，甚至可能翻倍」，對此，Ray White董事總經理Dan White表示贊同，「即使沒有奧運會，過去5年房價也幾乎達到這個漲幅」。

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