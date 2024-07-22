台新慶祝福岡支行開幕 旅日刷卡最高24.8％回饋

台新銀慶祝福岡支行開幕，台新玫瑰卡、太陽卡指定卡號，旅日刷卡最高24.8%回饋。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／日本福岡報導〕台新銀行福岡支行已於2024年4月23日正式開業，並於7月23日舉行開幕酒會。台新銀行今天表示，為慶祝福岡支行開幕，聯手大丸百貨福岡天神店，即日起至12月31日刷台新信用卡享5%現金回饋、免稅10%及專櫃現折5%，7月再加碼1%現金回饋，加計「玫瑰卡」、「太陽卡」指定卡號海外刷權益最高3.8%，總計高達24.8%優惠。

福岡分行是台新銀行繼2016年東京分行後，在日本設立的第二個服務據點。根據交通部觀光署統計資料顯示，國人出國第一首選國家為日本，佔比高達36%。

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受到台積電今年在九州熊本設廠影響，國銀不但掀起插旗日本熱潮，更在信用卡業務上相互較勁，台新為了慶祝福岡支行開幕，提供卡友加碼優惠。

台新銀行表示，卡友去日本時可刷FlyGo卡，海外消費不分國家最高3%、精選航空/旅遊最高回饋5%台新Point（信用卡）。

台新銀行指出，若平時有購買日圓習慣的民眾，趁匯率低點到日本刷日圓雙幣卡，外幣帳款直接自外幣帳戶扣繳，再享2.5%回饋無上限，7月22日-9月30日新戶申辦日圓雙幣卡完成指定條件，即可獲首刷禮+Richart用戶禮，總價值最高台幣1500元。

台新銀行也針對日本知名商店祭出三大優惠，包括：2025年8月31日前到日本BicCamera刷卡且出示專屬優惠券，除10%免稅外，再享指定商品現折7%，總計17%優惠；2024年12月31日前至日本太陽藥妝指定店舖，刷台新Visa信用卡並出示優惠券，同樣也享17%折扣等。

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