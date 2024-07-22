台新銀拚日本「三本柱」業務 不動產最熱門、占50％

國銀在九州的分支據點首度對媒體開放拍攝。圖右為台新銀海外事業處長張俊明（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／日本福岡報導〕台新銀行位於九州的福岡支行已在今年4月開業，並將在明天（23日）舉行開幕酒會；台新銀表示，在日本主要承作「授信三本柱」，包括：國際聯貸、營業性租賃及不動產投資，其中，不動產業務最熱，不僅台灣人，客戶還包括：香港及新加坡，占比是三本柱最高，已經達50%。

受到台積電在熊本設廠利多效益影響，國銀近期掀起插旗日本熱，其中，設置及開業在九州據點的國銀，包括：玉山銀行「福岡分行」、中信銀「熊本事務所」、台新銀行的「福岡支行」（出張所）及臺灣銀行的「福岡辦事處」。

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台新銀將在日本福岡舉行開幕酒會，今天開放台灣媒體進入福岡支行參觀及導覽，這也是國銀在九州據點，首度對外揭露。

台新福岡支行位於福岡的核心地標「Tenjin Business Center天神商業中心」大樓，這棟天神商業中心是2021年完工，鄰近福岡市政府（事役所）；該大樓地下二樓可以直通地鐵天神站，只要五站就可直達福岡國際機場。

對於台新在日本的經營狀況，台新銀海外事業處資深副總經理、處長張俊明表示，在日本用詞是「授信三本柱」，「三本柱」就是三項主要業務；包括：第一本柱是國際聯貸，第二本柱是包含所有營業性租賃，就是飛機、輪船等，台灣叫做營業性租賃；第三本是不動產。

張俊明說明，早期日本到台灣投資很多，現在，反而台灣到日本投資也蠻多的，不管是個人投資，還是房地產投資。這十年來，台灣很喜歡到日本投資不動產，不管是飯店、住宅大樓、辦公大樓，就做不動產融資。

張俊明表示，台新銀東京分行成立8年，前4年大致10%的成長，後4年不動產占比已高達50%，倘若以金額來看，不動產和其他業務比重各半，比例成長很快。除了「三本柱」，現在還帶來「第四大利多」業務，即是台積電熊本設廠效應，半導體上下游供應鍊的金融需求。

此外，檢視台資銀行在九州插旗，有的是設立「辦事處」、有的是「支行」（出張所）、有的是「分行」，為何麼台新在福岡是設支行，考量是甚麼？張俊明坦言，辦事處不能直接作業務，效果比較不明顯，至於分行的成本比較高，綜合考量下，還是選擇設支行。

「原本東京分行的三本柱業務，福岡支行一樣也可以做」，張俊明表示，分行與支行不同之處是，支行只要處理業務，但無須負責後勤、整體風控等成本，簡單說，大家可以把福岡支行所，想像成東京分行「業務團隊二」，就對了。

至於台新銀可能下一個海外據點，台新銀主管透露，除了日本市場，目前還是會以「新南向」為主，正在積極評估菲律賓的馬尼拉。

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