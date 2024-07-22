上半年輸美大增逾6成   對美出口占比創24年最高

財政部表示，在國際景氣回溫、AI 熱潮延燒及基期偏低下，今年上半年我國出口及進口值均為歷年同期次高。（示意圖，資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，在國際景氣回溫、AI 熱潮延燒及基期偏低下，今年上半年我國出口及進口值均為歷年同期次高，分別年增11.4%及7.8%；5大市場中，對美國出口年增60.5%，出口比重上升至23.2%、創24年同期新高，為2007年以來首度超越東協，再度成為我第2大出口市場，對中港出口占比則降至31.2%、創22年同期新低。

財政部統計處指出，上半年對中國與香港出口702億美元、年減2.2%，主因中國疫後經濟復甦步履蹣跚，制約國內消費及投資動能，對我電子零組件、化學品等需求不振，對中港出口占比降至31.2%，較1年前重挫4.3個百分點，為近22年同期新低。

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不過，上半年對美國出口521億美元、年增60.5%，雙雙創歷年同期新高，並為2007年以來首度超越東協，躍居我第2大出口市場，主因供應鏈重組及人工智慧熱潮，帶動資通與視聽產品出口強勁擴增；對東協出口423億美元、創歷年同期新高，年增 22.6%，主要受惠於資通與視聽產品大舉拉貨挹注。對日本出口占比則降至5.6%，改寫歷史低點；對歐洲出口比重8.7%，1年來滑落1.4個百分點。

主要貨品中，上半年資通與視聽產品出口年增1.1倍表現最為亮麗，多數傳產貨類依然偏弱；其中，因中國鋼鐵生產過剩，將大量過剩鋼品低價銷往海外，除打亂國際間產銷秩序，更對各國相關產業發展造成威脅，因而紛紛祭出高關稅與反傾銷調查予以抵制；受此衝擊，上半年我國基本金屬及其製品出口142億美元、為近4年同期低點，年減3.9%。

展望未來，財政部表示，總體經濟前景雖面臨主要國家貨幣政策動向、美中經貿角力、地緣政治衝突等不確定因素，但隨全球終端需求逐漸回升，人工智慧、高效能運算、雲端服務等新興科技應用加速推展，加上國際品牌新機上市啟動備貨及傳統營運旺季來臨，均支撐我國外銷景氣復甦動能，下半年出口可望持續向上。

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