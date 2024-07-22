美國太陽能產業掀倒閉潮 SunPower股價一週暴跌75％

SunpPower恐成為下一個倒閉的美國太陽能企業。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近來美國多家太陽能產業因安裝量下滑，嚴重影響公司營運，紛紛宣布破產倒閉，美國太陽能巨頭SunPower上週五（19日）股價一度暴跌超過50%，上週累計狂跌75%。

外媒報導，美國太陽能光電廠商在多重因素下，掀起一波倒閉潮，上週美國太陽能巨頭SunpPower表示，公司不再支持新的租賃和購電協議銷售，也不支援新項目的安裝並停止出貨，已無法為運輸中和已交付的貨物提供安裝服務，目前正尋找替代供應商來轉讓已售項目。

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對此，分析師表示，SunpPower恐將成為下一個倒閉的美國太陽能產業。

據了解，美國已有多家太陽能公司倒閉，包含美國太陽能光電製造商Toledo Solar，日前才宣布將終止所有研發工作，並逐步停止營運。Titan Solar Power則在上個月宣布永久停業，另外還有Infinity Energy、Solcius、Kayo Energy等也倒閉。

根據Roth Capital Partners報告指出，在2023年，美國有100多間家戶用太陽能光電公司和經銷商破產，是前3年總數的6倍，預估還會有10多家公司面臨破產。

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