華爾街日報：台灣地緣政治 成科技業獲利新烏雲

中美科技戰持續，全球的半導體產業發展變得政治化。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）日前被問到是否協防台灣時說，稱台灣也應付防衛費用給美國，再加上拜登政府打算再收緊管制先進晶片設備出口至中國。《華爾街日報》專欄作家Dan Gallagher 21日撰文指出，台灣的安全對於晶片產業以及所有使用這些晶片的科技公司至關重要，台灣、晶片地緣政治已成科技業獲利新烏雲。

文章指出，全球晶片相關業者因美國出口管制而失去中國市場，一直是投資人試圖反映的風險因子。現今川普對台灣應付防務費的言論，為晶片產業增添一個全新的風險。

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台灣為關鍵半導體的製造中心，不只替輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、蘋果（Apple）提供晶圓代工服務，同時也是許多晶片重要元件的供應商基地。Gallagher指出，中國對台的軍事行動將打擊台積電，許多使用這些晶片的企業，當中又以美國科技客戶居多，包括微軟、Google、亞馬遜、蘋果和特斯拉將受衝擊。

獨立半導體分析師Robert Maire透過電子郵件表示，川普評論讓早已因為中國先進晶片管制問題陷入動盪的晶片類股進一步受創。無論川普有何意圖，這些言論都令美國的反應出現不確定性，進而可能增加中國試圖強制「統一」的可能性。

Gallagher認為，近來搶搭AI熱潮的投資人，如今必須在模型中加入全新風險元素，尤其是選前候選人的言論日益激進之際。對民主黨、共和黨來說，美國對中戰略至關重要，而是否協防台灣的議題很快就會再次升溫。

與此同時，投資者也在努力尋找評估AI機會的方法，尤其是即將發布的科技公司財報，可能會繼續主打更多的AI投資，而不是實際收入，這方面的風險仍未被市場完全消化，文章認為，對於一個不能再置身於政治紛爭之外的行業來說，這是一場豪賭。

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