香港去年下半年向俄運送246億元晶片！輝達AI晶片在名單中

香港去年Q4向俄運送246億元晶片！輝達、英特爾全入列（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據總部位於華盛頓的全球安全非營利組織C4ADS的1份海關數據顯示，在去年8至12月，逾200家在香港註冊的公司，向俄羅斯買家運送價值近20億美元貨物（約新台幣656億元），據香港自由委員會基金會 （CFHK）顯示，有價值7.5億美元的通用高優先級物品（CHPL）經由香港發運，包括由輝達（NVIDIA）及法國Vectrawave的高端晶片，及德州儀器（Texas Instruments）及英特爾（Intel）的低端晶片等。

路透報導，C4ADS在2023年海關數據顯示，其中兩批輝達的高階晶片分別價值158 萬美元（約新台幣5182.4萬元）和121 萬美元（約新台幣3968.8萬元），由1位名為Malachor Electronics 的發貨人，運往1家名為“Lotos”的莫斯科公司，該發貨人的秘書地址位於香港1棟豪華辦公大樓。

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未能聯繫到 Malachor 董事 Colin Stevenson 置評。

根據審查的海關記錄，去年8月至12月期間，香港發貨人將價值1760萬美元（約新台幣5.77億元）的輝達商品在中國、台灣、土耳其、泰國、塞爾維亞和阿拉伯聯合大公國等國家進行交易後，運往俄羅斯。

貨物包括「Jetson TX2」邊緣人工智慧系統，這是烏克蘭政府在戰場上發現的無人機中使用的組件之一。

輝達發言人約翰·里佐（John Rizzo） 表示，二手傑森一家可以透過許多二手管道購買，儘管我們無法在產品售出後對其進行追踪，但如果我們確定任何客戶違反了美國出口管制，我們將採取適當的行動。

里佐沒有透露向 Lotos 發貨的詳細資訊。

其他高階貨物包括兩批來自 Vectrawave 的半導體，每批價值100萬美元（約新台幣3280萬元），這些半導體被標記為微處理器。

Vectrawave是1家用於高科技通訊和國防系統（包括雷達）的專用半導體製造商。

對於上述報導，輝達在回應路透社提問時表示，公司已於 2022 年 3 月停止向俄羅斯銷售產品，並要求其客戶遵守所有適用的美國法律。

德州儀器則表示，它「強烈反對」在俄羅斯軍事裝備中使用其晶片以及將其產品非法轉移到俄羅斯。

英特爾表示，公司嚴格按照美國出口法規和製裁規定運營，並要求供應商和分銷商遵守相同的標準。

Vectrawave 沒有回應置評請求。

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