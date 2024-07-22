房價失控飆漲 5字頭預售屋陸續攻佔各縣市蛋白區

新竹蛋白區的竹東鎮新推出的預售案，一口氣揭露39筆實價，其中29筆，每坪單價突破50萬元。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕房價失控飆漲，過往蛋黃區才看得到的5字頭房價，如今已蔓延至蛋白區。根據內政部實價網最新實價揭露，5月，新竹蛋白區的竹東鎮新推出的預售案，一口氣揭露39筆實價，其中29筆，每坪單價突破50萬元，對比該蛋白區其它預售案還處在3字頭，竟直接跳過4字頭，直上5字頭。

根據住展雜誌市調資料，該預售案坐落竹東鎮傳統舊市區、並非距離竹科較近的二重埔區域，不過，基地位置近68快速道路匝道口、新竹客運下公館停靠站，基地面積約1813.9坪，規劃2至3房、坪數24至34坪，預計興建地上23層、地下4層，將成為竹東第一高住宅大樓。

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而根據實價網最新資訊，該案揭露的39筆預售屋實價，3房占11筆，而3房最高總價超過2200萬元，至於，其它27筆的2房實價中，高達18筆總價超過1500萬元。

房產業者指出，近年六都以外的縣市，甚至是蛋白區陸續傳出預售案單價賣破5字頭，除新竹縣竹東鎮外，包括嘉義市、嘉義縣朴子市…等等，另外各縣市有不少區域預售屋單價都已站上4字頭，而且處於坐4望5的態勢。

受惠竹科購屋需求外溢 竹東房價往上跳

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，竹科購屋需求不斷外溢，對於距離科學園區距離不是太遠的區域，自然就受惠到這波外溢潮，若遇到建案屬於大面積基地開發又有競爭的大樓，自然房價就直接往上跳。

房市專家何世昌指出，竹東突破5字頭仍屬合理，畢竟竹南新案成交單價已來到4字頭，竹東距竹科近，有地理位置優勢，房價易受新竹市東區拉抬而上揚。蛋白區新案最高成交價飆上4字頭或5字頭的類似情況越來越常見，例如高雄楠梓與橋頭、台南新市與善化、基隆暖暖、宜蘭頭城和五結等地，都有類似情況。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，資金潮、高科技投資帶動台灣住宅買盤、供給面出現結構性的變化。雖預售價量有暴衝表現，但真正的考驗是當地的都市計畫通盤檢討能否符合高科技聚落帶來的大量外來人口、公共服務需求標準的現代化都市，否則就學、消費、醫療等基本民生消費條件在少子化、服務人力難到位的壓力下，反而容易衍生更多社會議題。

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