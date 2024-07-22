近1年預售屋購買坪數 新竹逾7成為40坪以上七都會區之最

新竹縣市購屋主力來自科學園區的新貴，不但有強勁剛性自住需求，更有置產投資買盤挹注。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕全台預售案房價飆漲，在購屋預算未能明顯增長下，可負擔坪數只好越買越小。房仲業者彙整近1年七大都會區（六都加新竹縣市）實價揭露預售屋坪數分布，以新竹縣市預售屋購買坪數最大，單戶40坪以上占比超過7成，而台北市則最小、20坪以下占比約14.8%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，新竹縣市購屋主力來自科學園區的新貴，不但有強勁剛性自住需求，更有置產投資買盤挹注，加上平均收入較高，購屋負擔能力較強，因此，喜好買3至4房的較大坪數住宅。

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再觀察台中市，40坪以上預售屋購屋占比約61.2%，為七大都會區第二高，陳金萍說明，台中市幅員廣大，使全市預售推案量大，且不少新案傾向規劃大坪數豪宅建案，尤其是七期跟水湳經貿園區，因此，推升台中市大坪數預售屋住宅交易占比。

北市20坪以下占比 為7都會區之最

至於，房價水準最高的台北市，其實各坪數分布占比差異不大，不過，30坪以下占比接近4成、約37.7%，尤其20坪以下的占比約14.8%，為七大都會區最高。陳金萍分析，台北市因預售屋單價較高，對於想入主台北市門牌的購屋族群房貸負擔吃重，因此建商以「負擔得起的總價」規劃預售推案，推升台北市20坪以下預售小宅交易占比。

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