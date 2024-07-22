智庫 : 日圓若不升值 GDP恐被印度趕過

智庫認為，如果日圓貶值趨勢出現修正，日本名目GDP將維持世界第三、直到2029年。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《日本產經新聞》21日報導，根據智庫亞洲太平洋研究所（APIR）試算結果顯示，若日本央行升息、而美國降息，在日美兩國利率差縮小、日圓相對於美元匯率大幅回升的預估情景下，預估日本「第3大經濟體」持續至2029年。

２２日中午，日圓匯率為157.429兌１美元。

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智庫指出，在試算結果下，截至2029年為止，日本以美元換算的名目GDP規模將持續高於德國、印度。

據報導，APIR是以國際貨幣基金（IMF）的GDP預估報告，以及美國大型金融服務商S&P Global的匯率預估數據進行試算。因目前S&P公布的匯率緊緻2029年、因此日本的名目GDP也只能試算到2029年。

據IMF指出，2025年日本以日圓計算的名目GDP預估為631.18兆日圓（約新台幣131.8兆元），之後每年將持續呈現成長，預計2029年將擴大至700.3兆日圓（約新台幣146.23兆元）。

據S&P指出，今後日美利率差將縮小，預估2025年日圓對美元匯率將回升至123.9日圓兌1美元，這與2022年相同，而2029年將進一步回升至104.9，這與2021年相同。

以上述預估值進行換算，2025年日本名目GDP預估為5.93兆美元（約新台幣1.23兆元）、2029年將達6.67兆美元（約新台幣137.9兆元）。這將僅次於美國、中國之後，成為全球第3大經濟體，預計可維持至2029年。

不過，日本在2023年遭德國超越、退居第4位。反若未來日圓貶勢趨勢仍未止歇，恐將於明年被印度超越、退居全球第5位。

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