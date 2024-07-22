65歲勞工不想退休可多領資遣費？勞動部澄清：退休不會變資遣

勞動部澄清，退休與資遣是不同的制度，若勞資雙方未能協商合意延後退休年齡，就是依照原「屆齡退休」規定辦理，「退休不會變資遣」（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕立法院上周通過「勞動基準法第54條修正案」，增列年滿65歲勞工若經勞僱雙方協商，得延後退休，外傳若是雇主想讓勞工退休、但勞工不想退，雇主就必須以資遣的方式辦理，如同「多領一筆退休金」。對此，勞動部澄清，退休與資遣是不同的制度，若勞資雙方未能協商合意延後退休年齡，就是依照原「屆齡退休」規定辦理，「退休不會變資遣」。

勞動部說明，本次《勞動基準法》第54條修正增列「強制退休之年齡，得由勞雇雙方協商延後之」，是將勞資協商延後強制退休年齡明文列為法律，一方面可以讓資方鼓勵高齡勞工續留職場，另一方面也能讓有意願繼續留在職場的高齡勞工，能有與資方協商的權益，勞資協商約定優於《勞動基準法》的退休年齡。

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勞動部舉例，勞雇雙方若已協商將退休年齡延後至67歲，則勞工即可繼續工作至67歲；如果勞雇雙方協商不成立，則應回到現行規定，「退休不會變成資遣」。

勞動部提醒，依《中高齡及高齡者就業促進法》第12條規定，「雇主對求職或受僱之中高齡者及高齡者，不得以年齡為由予以差別待遇。」所謂差別待遇，包括「薪資給付或各項福利措施」等事項。

因此，如勞雇雙方已依《勞動基準法》第54條規定，經協商同意延後勞工之退休年齡後，雇主除有正當理由外，不得對逾65歲繼續工作的勞工有降低薪資給付及其他勞動條件等不利對待，否則，地方勞動主管機關依法可處雇主新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並公布其姓名或名稱、負責人姓名。

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