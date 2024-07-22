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獲輝達相中並入股 機器人新創Serve Robotics股價飆漲187％

2024/07/22 11:01

輝達持股物流機器人公司Serve Robotics。圖為Serve Robotics的送貨機器人。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI晶片業龍頭「輝達（NVIDIA）」近日披露，持有物流機器人新創公司Serve Robotics 10%的股權。消息一出，激勵Serve Robotics 19日股價飆漲187%。

綜合媒體報導，輝達18日在提交給美國證券交易委員會（SEC）的報告中披露，公司自2023年7月開始，以每股4美元的價格收購Serve Robotics約6萬2500股股票，並在今年4月將手上的Serve Robotics可轉債，以每股轉換價2.42美元取得Serve Robotics 105萬股。完成轉換後，輝達總計持有372萬7033股Serve Robotics股票，相當於約10%股權。

有媒體指出，輝達對Serve Robotics的投資，開啟市場對AI技術結合物流配送的無限想像。

消息一出，Serve Robotics 19日股價飆漲187.07%，收7.55美元。

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