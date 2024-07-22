12年來最便宜的夏季奧運！IOC估為巴黎創造逾2396億元淨經濟

法國當局多使用綠色環保舉措辦理賽事。市場估，巴黎奧運將是12年來最便宜的夏季奧運。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024巴黎奧運進入倒數，賽事準備工作緊鑼密鼓進行。根據法媒報導，巴黎奧運的辦賽成本預估約82億美元（約新台幣2691.5億元），為過去12年來成本最低的夏季奧運，國際奧林匹克委員會（IOC）則估算，此次奧運將為巴黎創造73億美元（約新台幣2396.1億元）至121億美元（約新台幣3971.6億元）的淨經濟效益。

美國網站WalletHub分析，2012年倫敦奧運約耗資171億美元（約新台幣5612.5億元）、為近年來辦賽成本最高，緊接著是里約奧運的131億美元（約新台幣4299.66億元），之後是東京奧運130億美元（約新台幣4271.2億元），若巴黎奧運最終成本持續維持，預計今年的巴黎奧運將為12年以來，最便宜的夏季奧運。

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據報導，巴黎奧運約花了40億美元（約新台幣1314億元）用於基礎建設，最大筆開支用於建設奧運村、約18.5億美元（約新台幣607.8億元）。

為了節省開支，此次奧運賽事高達95%將在現有的場館舉辦，部分賽事也會移至法國其他城市，包括里昂、馬賽和尼斯舉辦。

法國當局也採取綠色環保措施，整個巴黎的建築物使用地下降溫系統，並在公寓屋頂設置花園等方式降溫。而奧運選手村未安裝空調，各國選手則自備、自助等方式降溫。

另外，東京奧運的紙板床也重出江湖，當中床板以再生材料製造，床墊、床頭櫃以回收漁網、回收的羽球所製，選手村的飲食也主推低碳飲食、當中60%為素食。

法國當局預估，奧運期間前往巴黎的旅客，可望將有26億歐元的消費。專家表示，目前巴黎奧運售出1130萬張門票，與里約奧運、東京奧運相比，今年的巴黎奧運門票約增加200多萬張，這一部分將為法國當局帶來額外收益。

IOC計算，巴黎奧運為巴黎帶來的淨經濟效益，將集中在旅遊業、建築業和奧運組織方面、約各佔30%、28%及42%。而巴黎奧運將創造181.4萬個工作機會，約90%的供應商都來自法國，當中78%為中小企業。

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