馬斯克事後諸葛？上週就知道拜登不選了

美國總統拜登宣布退選，馬斯克發文表示，自己上週就被告知拜登將宣布退選的消息。（歐新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）21日投下震撼彈，宣布退出2024年總統選舉。消息傳出後，科技富豪馬斯克（Elon Musk）在社群平台X平台狂發文，稱他上週就知道拜登將宣布退選的消息，並表示他與身邊朋友都對共和黨總統候選人川普（Donald Trump）和范斯（JD Vance）的搭檔組合感到興奮。

綜合媒體報導，拜登21日拋出震撼彈，宣布退選、不再爭取連任，並將全力支持現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表民主黨參選，並呼籲民主黨人團結一致，擊敗對手川普。

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拜登退選消息傳出後，馬斯克隨即在X上發文，稱他最聰明的朋友，包括那些住在舊金山灣區、終生是民主黨人的朋友，都對川普和范斯感到興奮，並聲稱他相信美國個人自由和收入最大化，這曾經是民主黨做的事，但現在鐘擺已轉向了共和黨。

馬斯克還透露，自己早在上週就被告知拜登將宣布退選的確切時間，稱這在華府已是眾所皆知的消息，並表示在他看來，拜登與魁儡無異，「真正的權力正在拋棄舊的傀儡，轉而選擇更有可能愚弄公眾的傀儡。他們害怕川普，因為他不是傀儡。」

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