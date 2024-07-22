制裁奏效？中國和香港走私晶片流向俄減少2成

制裁奏效？中國和香港非法晶片流向俄減少2成（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕制裁奏效？報導指出，美國商務部未披露的數據顯示，今年通過中國和香港非法走私，為俄羅斯戰爭提供支持的半導體和其他受限制貨物減少了5分之1。

路透報導，美國商務部1位官員告訴路透社，今年1月至5月期間，透過香港轉運的通用高優先級物品（CHPL），包括微電子在內的先進零件，被美國和歐盟視為可能用於俄羅斯在烏克蘭的戰爭的物品，下降了28% 。

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這位官員表示，在同一時期，這些物品通過中國（不包括香港）的轉運下降了19%。

美國政府將香港和中國視為俄羅斯為其軍事採購材料（包括半導體和無人機零件）的關鍵全球節點。

該名官員表示，我認為至少有理由樂觀地認為，我們已經能夠放慢部分貿易的速度，但中國仍然是我們最關心的問題。

這位不願透露姓名的官員表示，非法流動的減少是多種因素的結果，包括美國當局的積極執法，以及與產品轉運公司的接觸。

香港政府沒有回應路透社有關貨物轉運至俄羅斯的問題，但表示，沒有執行其他國家實施的單方面制裁，我們也沒有法律權力對其採取行動。

不過，它補充說，它正在根據中國外交部的指示，「大力執行」聯合國安理會實施的制裁，包括針對北韓的制裁。

中國海關總署和外交部沒有回應路透社的置評請求。

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