傳美將對中國特供版GPU開鍘 輝達恐損失4000億元

傳美國政府正考慮制定新出口管制措施，阻止輝達銷售中國特供版H20 AI GPU。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國新聞網站石英財經網（QZ.com）報導，投資銀行傑富瑞（Jefferies）在給客戶的一份報告指出，美國正考慮推出新的貿易管制措施，以阻止輝達銷售其中國特供版人工智慧（AI）圖形處理器（GPU）HGX-H20，此舉是美國政府限制中國取得先進AI技術的計畫之一，如果實施，估計輝達恐損失120億美元（3935.5億台幣）營收。

輝達新型的HGX H20 GPU旨在遵守美國出口規則同時，仍提供中國強大的AI效能。該款GPU可提供高達296 INT8 TOPS/FP8 TFLOPS、96 GB HBM3記憶體與4.0 TB/s 記憶體頻寬，使其能匹敵入門級AI處理器。儘管表面上效力較低，但HGX H20因記憶體性能高於一籌，在實際應用上優於華為昇騰920系列（Ascend）AI處理器，引發美國國會議員關切。

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報導說，輝達H20產品可能在十月美國審查其半導體出口政策時，面臨銷售禁令，該禁令可能採取一些形式，包括降低晶片算力、特定產品禁售或限制其記憶體容量。

美國資訊科技網站Tom’s Hardware指出，大多數中國AI公司是在輝達CUDA平台上開發其應用生態系統，因此過渡到其他平台，比如華為的昇騰既昂貴又耗時。鑒於HGX H20完全與輝達CUDA平台相容，儘管其速度大幅緩慢於全功能的H100，但仍是許多公司與應用程式的首選。

該科技網站說，值得注意的是，在美國現有的出口管制下，中國企業仍能透過中介單位或向Google、微軟等公司的雲端服務部門租用伺服器等方式，取得用於AI與高效能運算的輝達先進GPU。

美國或許也會將出口管制擴大至其他亞洲國家，比如馬來西亞、印尼、泰國，以及海外中國公司。然而，執行這些擴大的管制可能十分複雜、充滿執行效率上的挑戰。

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