美國夢萬歲！馬斯克1張圖曝印度裔家庭最有錢 台裔排第2

馬斯克在社交平台貼出美國各族裔家庭收入中位數。(示意圖,法新社)

陳麗珠/核稿編輯

〔財經頻道/綜合報導〕為了響應美國總統候選人川普「讓美國再次偉大」的政策,特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)在社交平台X 貼出美國人口普查局 2018 年的統計數據,顯示美國各族裔家庭收入中位數,印度裔家庭以 11萬9858 美元奪冠,台灣裔家庭以 9萬5736 美元緊追在後。馬斯克推文稱,美國真是一片充滿機會的土地。

美國前總統川普7月18日正式接受共和黨總統候選人提名,除了批評現屆政府使美國衰落,面對通貨膨脹危機、移民危機和國際安全危機,他承諾上任後解決這些問題,使美國再次偉大。

請繼續往下閱讀...

馬斯克為響應川普「讓美國再次偉大」的主張,在社交平台 X 貼一張美國人口普查局 2018 年的統計數據,顯示美國各族裔家庭收入中位數,印度裔家庭以 11萬9858 美元居冠,台灣裔家庭以 9萬5736 美元緊追在後。

第三名為華裔家庭,收入中位數為 8萬1487 美元,第四名為日本裔家庭,收入中位數為8萬36美元,巴基斯坦裔家庭以7萬7315美元排第五。

馬斯克發推稱,哇,美國真是一片充滿機會的土地。

馬斯克在社交平台貼出美國人口普查局 2018 年的統計數據,顯示美國各族裔家庭收入中位數,台裔家庭排第二。(圖取自馬斯克X帳號)

Wow, America really is the land of opportunity! https://t.co/YT5PoXI868