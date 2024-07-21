美國夢萬歲！馬斯克1張圖曝印度裔家庭最有錢 台裔排第2

馬斯克在社交平台貼出美國各族裔家庭收入中位數。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了響應美國總統候選人川普「讓美國再次偉大」的政策，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在社交平台X 貼出美國人口普查局 2018 年的統計數據，顯示美國各族裔家庭收入中位數，印度裔家庭以 11萬9858 美元奪冠，台灣裔家庭以 9萬5736 美元緊追在後。馬斯克推文稱，美國真是一片充滿機會的土地。

美國前總統川普7月18日正式接受共和黨總統候選人提名，除了批評現屆政府使美國衰落，面對通貨膨脹危機、移民危機和國際安全危機，他承諾上任後解決這些問題，使美國再次偉大。

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馬斯克為響應川普「讓美國再次偉大」的主張，在社交平台 X 貼一張美國人口普查局 2018 年的統計數據，顯示美國各族裔家庭收入中位數，印度裔家庭以 11萬9858 美元居冠，台灣裔家庭以 9萬5736 美元緊追在後。

第三名為華裔家庭，收入中位數為 8萬1487 美元，第四名為日本裔家庭，收入中位數為8萬36美元，巴基斯坦裔家庭以7萬7315美元排第五。

馬斯克發推稱，哇，美國真是一片充滿機會的土地。

馬斯克在社交平台貼出美國人口普查局 2018 年的統計數據，顯示美國各族裔家庭收入中位數，台裔家庭排第二。（圖取自馬斯克X帳號）

Wow, America really is the land of opportunity! https://t.co/YT5PoXI868 — Elon Musk （@elonmusk） July 18, 2024

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