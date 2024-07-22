是你嗎？3-4月千萬發票4張未領 開出商店在這裡

財政部統計，3-4月統一發票，千萬大獎還有4張未領。（記者鄭琪芳翻攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕尋找中獎人！今年5-6月統一發票將於週四（25日）開獎，但3-4月統一發票1000萬元特別獎還有4張未領，包括：Uber Eats外送費34元、台中市西區忠明南路號台糖蜜鄰便利超市買飲料26元、雲林縣口湖鄉中正路中油CPC加油1224元、高雄市楠梓區右昌街148號統一超商買飲料51元。

另，3-4月200萬元特獎發票也有5張未領，包括：台灣大哥大電信費599元、foodpanda外送費43元、台北市中山區濱江街台灣大車隊消費1178元、宜蘭縣冬山鄉冬山路全聯福利中心買食品等641元、嘉義市西區文化路87號萊爾富Hi-Life買香菸85元。此外，雲端發票100萬元獎則有8張未兌領。

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財政部表示，3-4月統一發票領獎期限至9月5日止，中獎人應於期限內領獎。使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，店家會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可至超商多媒體服務機或電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

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