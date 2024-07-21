迎接地緣政治的新產業紅利 賴清德：須為技職教育闢路

總統賴清德出席第54屆全國技能競賽閉幕暨頒獎典禮（記者陳逸寬攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕總統賴清德今（21）日下午出席「第54屆全國技能競賽閉幕暨頒獎典禮」時強調，時代已經改變，「行行出狀元、高手在民間」，政府必須為技職教育開闢穩健道路，尤其人工智慧（AI）時代已經來臨，為台灣帶來新的產業紅利。

賴清德表示，全國技能競賽就像是武林盛會，每個人都是憑藉真本事、真功夫站上舞台，他在擔任行政院長期間就曾責請勞動部與教育部加強跨部會合作，為技職教育開一扇窗、開闢一條更穩健的道路，因為時代已然不同，「行行出狀元、高手在民間」，每一個行業都非常重要，尤其是台灣產業發展至今，非常需要擁有一技之長的年輕夥伴共同投入。

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賴清德指出，要強化技職教育有三大重點，首先是，技職教育需要有好的老師，要讓各方的英雄好漢、武林高手的業師，都能進入校園提供所長。

第二要提升技職教育儀器及設備的品質、汰舊換新，甚至學校應建置「類生產線」、「類工廠」，才能使學校設備及老師的教學跟得上時代需求，「要有這樣的氣魄，教育才會成功」。

第三個重點就是產學合作、縮短產學差距，還要與國際接軌，畢竟在台灣是一流高手，但放到國際舞台上就不可知了，因此也要在國際競賽上追求成就。

賴清德強調，人工智慧時代已經來臨，2030年前我國要培養20萬名人工智慧的人才，熟練人工智慧相關技能的應用會是最基本配備，「佔到好地頭，更勝過你練拳頭」，地緣政治的變化，給予台灣新的產業紅利，包括次世代通訊、軍工及安全控制產業等。

至於台灣要如何迎接新時代所帶來的紅利？賴清德指出，就是要靠教育，要靠第一線的教育工作者，為孩子提供前瞻的視野，出校園才能迎接時代的紅利，台灣的經濟發展才能繼續下去。

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