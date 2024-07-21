培育台灣獨角獸群山 經濟部第1本新創白皮書Q4問世

經濟部將在今年第四季發表第一本《新創事業白皮書》。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕新創將是未來改寫產業遊戲規則的引擎，總統賴清德更提出「新創雨林生態系」的國政願景，行政院今年已核定「亞洲矽谷3.0」首年公務預算編列逾117億元。經濟部中小及新創企業署（簡稱中企署）將在今年第4季初出刊第一本《新創事業白皮書》，內容涵蓋新創成功打進市場的經驗。

經濟部中企署副署長吳佳穎受訪指出，新任署長李冠志上任後砥礪中企署要加速白皮書的編列工作。由於還要整合財政部所提供前一年的財稅相關raw data（原始數據），並進一步分析，估計出版時程落在第4季初。

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吳佳穎指出，《中小企業白皮書》過去在目錄中不會特別編列關於新創的分類篇章，內容仍有著墨有關於新創事業的內容，未來也會延續既有架構，不會有太大變動；至於有關新創的內容，則會特別拉出來，規劃另一本《新創事業白皮書》。

中企署本月初率領台灣新創團隊參賽SelectUSA，總共收下1金1銀1銅，是全球最佳，成績斐然。吳佳穎坦言，新創其實分配到的資源最少，創業資金很容易一下就燒光，要取得投資人的支持，就需要透過曝光與媒合。

吳佳穎進一步表示，台灣新創科技很強，但能否以與投資人溝通也是很關鍵的能力，不只以英語洽談的語言能力而已，而科技人以「技術員語言」交流，會把重點放在技術有多先進、多前端、多有開創性，但投資人更關切的是「市場性」，也就是商業價值與發展規模，「有些東西賣得很好，或是很多人要買單，也不單純是技術多高等」。

吳佳穎表示，以「技術員語言」出發的報告重點太過艱澀，因此中企署在率團赴美前也有協助新創進行商業洽談等培訓，包括請經驗豐富的業師以美國投資人角度來擬定商業媒合的策略，今天的成績也是多年來一點一滴累積的成果。

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