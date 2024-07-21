內需疲軟 低價出口又遭抵制 中企陷崩潰邊緣

中國隆基綠能7月初警告，由於中國光電產業供應過剩，預計今年上半年將虧損6.6億美元。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在西方企業對中國廉價商品大舉猛攻而震驚之際，中國卻上演不同的戲碼，中國政府在提高工業產能卻未刺激新需求的情況下，已導致近4分之1上市企業陷入虧損的困境。

根據《華爾街日報》報導，以供應磷酸鐵鋰來製造電池的江蘇龍蟠科技為例，該公司去年虧損1.69億美元（55.3億美元），抹去了近3年的利潤。龍潘科技將虧損歸咎於中國磷酸鐵鋰市場產能過剩，以及中國國內電池製造商需求放緩。

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中國整體產業界都出現類似的悲歌。嚴重的產能過剩加上疲弱的消費需求，正將許多中國企業推向崩潰的邊緣，迫使他們大幅降價並調降利潤。

隨著多年來推動經濟成長的房地產泡沫破裂，北京當局一直將投資注入製造業，卻未採取任何重大措施來提高消費，進而吸收由此導致的供應過剩，這主要是因為中國領導人習近平認為美式消費過於浪費，又背離他讓中國變成工業和技術強權的目標。

中共在上週舉行的第20屆三中全會重申了這個目標，1名高官在19日的記者會上表示，為了因應房市放緩，北京將加速電動車和太陽能「新興和未來產業」的發展。

由此而導致的產能過剩意味了製造商的產品出廠價格近2年來持續下跌，這使得中國整體經濟接近通縮，並侵蝕了企業獲利。《華爾街日報》對上市企業財報的分析顯示，中國近4分之1的上市企業目前處於虧損狀態，10年前這個比例僅為7%。

生產太陽能模組的隆基綠能7月初警告，由於中國光電產業供應過剩，預計今年上半年將虧損6.6億美元。但這種壓力不僅限於新興和未來產業，還包括機械、電子、鋼鐵和軟體等。

為了彌補國內銷售疲軟的影響，中國企業轉向出口，6月出口年增8.6%。但這些出口給其他國家的介業和產業帶來了壓力，讓人想起25年的「中國衝擊」，當時中國加入全球貿易體系，擠壓了美國等國的玩具、服飾、家具和其他勞力密集產業的壓力，導致對中國的貿易摩擦不斷增加。

美國前總統川普揚言若重回白宮，將對中國所有產品課徵60%關稅。歐盟最近表示，將提高對中國進口電動車的關稅。印度、巴西和土耳其正在透過反傾銷調查，來反擊中國進口的鋼鐵產品。

為了續命，中國企業正在全球尋找市場，投資海外生產，或承受更大的損失，繼續在面臨關稅的地方銷售，這將限制他們投資新產品、提高薪資或在國內僱用新員工的能力。正如美國一樣，中國的產能過剩最終將導致企業違約和破產。

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