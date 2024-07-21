經濟慘兮兮！美媒揭中國25％上市公司虧損、製造業快崩潰

中國因過度投資、內需疲軟和國外貿易壁壘，壓低企業利潤，將許多中國製造業推向崩潰邊緣。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷，內需欠佳，低價傾銷海外惹惱各國國家，歐美亞多國胃迎戰「中國衝擊2.0」帶來的衝擊，對中製產品祭出反傾銷稅，以保護本國產業。而中國的傾銷行為也並沒有為自家企業帶來顯著正面效益，反而因為過度投資、內需疲軟和國外貿易壁壘，壓低企業利潤，將許多中企推向崩潰邊緣。美媒估計，中國上市公司大約25%陷入虧損，是10年前的3.5倍，中國產能過剩最終將導致企業違約和破產。

《華爾街日報》21日報導，當西方企業因廉價中國商品的衝擊而震驚之際，類似的戲碼也在中國本地上演，中國政府大舉提高工業產能卻沒有刺激新需求的情況下，導致製造商陷入困境。

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以江蘇龍蟠科技為例，這是一家供應磷酸鐵鋰製造電池的公司，財報顯示，該公司在 2023 年大虧12.33億人民幣（約台幣55億），抹去近3年的利潤。龍蟠科技將虧損歸咎於中國磷酸鐵鋰市場產能過剩以及當地電池製造商需求放緩。龍蟠科技今年續虧，第一季虧7000萬人民幣，公司預期上半年扣除非經常性損益的淨損2.48億至3.13億人民幣（約台幣11億至14億）。

報導指出，隨處都可聽到中國企業的哀嚎聲，嚴重產能過剩加上消費疲軟，正將許多中國企業推向崩潰的邊緣，迫使其大幅降價並削減利潤。

根據《華爾街日報》對中國上市公司財報分析，中國上市公司目前約有25%處於虧損狀態，10年前比例為 7%。以此估算，中國上市公司虧損比例是10年前的3.5倍。

為了彌補中國國內銷售疲軟的影響，中國企業轉向出口，6月出口年增 8.6%，但這些出口對其他國家的就業和工業帶來壓力，導致中國招來更多的貿易壁壘。

美國前總統川普提出對所有來自中國的進口產品徵收 60% 的關稅，而歐盟最近表示將提高對中國電動車的關稅。印度、巴西和土耳其正在透過限制和反傾銷調查來反擊中國進口產品。榮鼎集團合夥人萊特（Logan Wright）投資拉動的成長模式只能走這麼遠，因為最終必須有需求，他直言：「中國內部將會有一場清算」。

報導認為，就像美國一樣，中國的產能過剩最終會導致企業違約和破產。儘管有些中國企業為了生存，正在全球尋找市場，或投資海外或承受更大的損失，繼續在面臨關稅的地區銷售，這將限制他們投資新產品、提高薪資或在中國國內僱用新員工的能力。

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