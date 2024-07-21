索尼本田CEO：中國電動車發展快 日企「很剉」

索尼本田（Sony Honda Mobility）執行長水野泰秀對中國電動車快速發展感到擔憂。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕索尼本田合資公司（Sony Honda Mobility）CEO水野泰秀表示，日本汽車製造商對中國電動汽車的快速發展感到「非常害怕」（very scared），如果日本車企不能加速創新，很可能成爲「追隨者」。

《金融時報》報導，水野泰秀表示，日本公司需要調整保守的企業文化，在製造業方面取得突破，以便跟上中國競爭對手的步伐，中國在短短幾年內已成爲世界領先的汽車出口國。

請繼續往下閱讀...

他說，「中國競爭對手非常強大，我非常害怕他們的執行速度，而日本汽車製造商在推出汽車之前有點緊張或敏感，需要改變這種行為，否則中國將成為第一，而我們將永遠是追隨者」。

水野泰秀指出，中國競爭對手的行動比他預期的還要快，估計在中國政府大量補貼以及聘請日本、歐洲和美國工程師的情況下，中國電動車從概念到生產的研發時間已縮短至18個月，不到日本汽車研發時間的一半。

水野泰秀認為，儘管中製電動車不能進入美國，消費者的選擇受到限制，但我們應該推出一款可以直接與中國競爭的車款，而不是因為中國汽車不會進來（美國市場）而感到高興。他稱，美國將中國電動車關稅提高至100%後，日本汽車製造商也不應沾沾自喜，這是將比亞迪和蔚來等中國車企排除在市場之外。

對於分析師質疑本田與索尼的合作效益，水野泰秀解釋，合資企業對本田來說具有價值，因為可從索尼工程師獲得軟體開發的專業知識，軟體可能是汽車開發過程中的新亮點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法