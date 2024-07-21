台積電：魏哲家被冒名 未刊登投資廣告請不要上當

台積電董事長暨總裁魏哲家遭盜用名義號召加入投資群組，台積電21日聲明，請民眾明鑑不要上當。如有冒用身分情事，公司將保留法律追訴權。（資料照）

〔中央社〕網路詐騙事件層出不窮，許多名人、公司都被盜用名號，連台積電董事長暨總裁魏哲家也遭殃，遭盜用名義號召加入投資群組，台積電21日特別發出聲明，請民眾明鑑不要上當。如有冒用身分情事，公司將保留法律追訴權。

台積電聲明指出，魏哲家及經營團隊、創辦人張忠謀及他的夫人、台積電慈善基金會董事長張淑芬，皆沒有用個人身分經營任何公開臉書帳號或社群媒體粉絲頁、社團、社群，也不曾參與任何投資或股票買賣相關的公開團體、刊登此類廣告、或分享投資理財經驗，台積電呼籲民眾明鑑不要上當。如有冒用身分情事，台積電也保留法律追訴權。

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在此之前，國泰金控董事長蔡宏圖也不堪其擾，7月中出席活動時公開喊話，表示近期臉書、網路上有許多以蔡宏圖之名，誘拐民眾加入投資群組等詐騙事件，「所有在臉書與網路上，蔡宏圖的投資徵詢影片，請你們不要相信。」

蔡宏圖還在台上致詞時，指著自己說「這個我才是真的、其他都是假的，不知道從哪裡來的影片，我已經報案很多次了，大家千萬要小心。」

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