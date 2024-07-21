川普上任對中國課逾60％關稅？ 明居正：中國GDP將腰斬

台灣大學政治系名譽教授明居正受訪表示，如果川普要對中國課徵60%關稅，基本上中國GDP將會腰斬。台灣根本不用擔心，美國是寧可丟掉烏克蘭，也不敢丟掉台灣。 （資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國前總統川普遭遇暗殺未遂，外界看好重返白宮執政。台灣大學政治系名譽教授明居正接受本報訪問表示，如果川普要對中國課徵60%關稅，基本上中國GDP將會腰斬。台灣根本不用擔心，美國是寧可丟掉烏克蘭，也不敢丟掉台灣。

川普近日接受《彭博商業周刊》專訪時暗示，他打算對中國部分進口商品徵收的新關稅稅率，可能高於60%。明居正指出，大家不要忘記，美中貿易戰是川普先開頭的，川普副手范斯（J.D.Vance）是非常反對中國共產黨，相當支持台灣的人，所以這兩個人組合，兩岸關係未來會有很大的變動。

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明居正提及，值得觀察的是，如果川普當選總統，美國前國務卿龐皮歐（Michael Pompeo）是否會入閣擔任國防部長？因為龐皮歐曾經講過，國務院的人不太聽他的話，反而是國防部比較聽話，看來龐皮歐對國防部比較有興趣。

明居正強調，台灣根本不用擔心，美國是寧可丟掉烏克蘭，也不敢丟掉台灣！美國從總統到商務部長都公開講美國90%的晶片是從台灣來的，美國能夠丟掉台灣嗎？只要台灣失守，以後美國的飛彈、飛機飛不動，生產供應也都沒有了。

成功大學政治系教授王宏仁受訪表示，川普對中國的態度已經定型，至於范斯過去所著《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）一書，講述中國如何搶走辛苦白手起家白人的工作飯碗，范斯代表的中下白人階級、年紀又輕，與川普幾乎是完美組合。

王宏仁指出，川普維持美國利益至上的立場，若對中國課徵60%以上關稅，定會對中國經濟產生影響。拜登政府目前對中國鋼鐵業、汽車零組件提高關稅，中國政府也有在因應，例如將產地轉移到墨西哥、匈牙利或第三地設廠，要來規避高關稅。

王宏仁分析，川普的政策主要是對中共構成很大的心理壓力，提高關稅等於再次美中貿易戰，許多經貿項目都要重談，美中關係會繼續往下走。當習近平用人不重視專業取向，中國還能派誰跟美國進行經貿談判？當所有政策都是習近平決定，下面官僚不敢違背習的意志，要用這種模式處理中美經濟及外交是相當危險的。

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