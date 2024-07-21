外資拼命賣、散戶拼命撿零股!台積電股東人數逾133萬人創新高。（擷取自集保結算所）

〔記者張慧雯／台北報導〕外資上週賣超逾千億元，其中，台積電（2330）成外資賣超重心，週賣超張數超過10萬張、排名第一，不過，外資拼命賣、散戶拼命撿，台積電股東超過133.38萬人，而持股不滿1000股的零股股東人數更高達91.19萬人。

受到美國總統候選人川普點名台灣要付保護費，以及台灣搶走美國晶片生意等言論影響，台積電股價從最高1080元跌到上週五收盤970元，外資週賣超逾10萬張，不過散戶大軍趁低檔布局。

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根據集保最新資料顯示，台積電股東人數達133.38萬人，其中零股投資人增加最多，高達91.19萬人以上，對比上一週資料更可發現，台積電股東人數一週內增加8.88萬人，其中零股股東人數一週大增6.9萬人，許多散戶趁機進場布局。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，晶圓龍頭大廠法說的財報與財測都優於市場預期，對台股影響正面看待，特別是先進製程占營收比率提升，對於稀釋毛利的影響大幅優於市場預期，且晶圓龍頭大廠針對第三季營收預測雖然為符合市場預期水準，然在毛利與營業利益率數字相較市場預期更佳，增添市場對於AI供應鏈落實至企業獲利面的信心，更有助於科技股下半年的多頭氣勢延續。

他也表示，接下來市場焦點將放在8月輝達財報與展望，若輝達也能繳出優於預期的亮眼數據，將再度成為另一波AI類股多頭的有力支持。

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