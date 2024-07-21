台積電股東人數超車00878 奪台股人氣王

根據集保公司公布的最新數據顯示，晶圓代工龍頭「台積電（2330）」以逾133萬股東人數，成為台灣投資人數最高的標的。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據集保公司公布的最新數據顯示，晶圓代工龍頭「台積電（2330）」以逾133萬股東人數，超車號稱國民ETF的國泰永續高股息（00878），成為台灣投資人數最高的標的。

綜合媒體報導，根據集保中心統計數據顯示，截至7月19日，台積電最新股東人數為133萬3860人，較上週（12日）的124萬5043人相比，增加8萬8817人。

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根據最新股東人數排行，前4大標的分別為台積電、00878（股東人數131萬5606人）、中鋼（2002，股東人數129萬6935人）、元大高股息（0056，股東人數108萬5994人），上述4大標的也是目前股東人數破百萬的台股人氣王。

台積電19日價收在970元，跌幅3.48%；00878股價收在23.6元，跌幅1.54%；中鋼股價23.35元，跌幅0.64%；0056股價收在39.81元，跌幅1.46%。

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