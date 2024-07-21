國際金價狂飆又回檔，法人看易漲難跌、震盪加劇。（圖擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕金價狂飆後又回檔！法人指出，由於川普勝選機率增溫，推估若川普當選，貿易壁壘加上弱勢美元將利於金價上漲，使得國際金價上漲後又回檔，目前仍在每盎司2400美元關卡之上，法人認為，金價易漲難跌，但震盪幅度加劇，投資人宜善設風險控管。

法人分析，美國總統競選活動槍擊事件並未造成市場亂流，反而因為川普勝選機會升高出現「川普交易」，檢視川普政策，財政擴張將釋出資金及弱勢美元均有利黃金評價，雖然發債增加可能提升利率，不過關稅壁壘疊加弱勢美元也將推升進口物價，整體來說有利金價，且聯準會官員紛紛改口降息或不久遠，使得金價再創歷史新高。

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近來美國經濟數據與通膨趨緩的態勢更為明確，就業市場緊俏程度也有紓緩，失業率更是上升至近2年半以來新高，投資人對於降息期待更為熱烈，CME FedWatch Tool顯示市場預期9、11、12月連降3碼，在降息循環即將展開的期待之下，投資銀行紛紛看好黃金前景，高盛預期金價3個月目標2600美元，花旗更是預期明年第四季上看3000美元。

不過，法人認為，雖然金價看起來易漲難跌，不過何時啟動降息仍存在很大不確定性，經濟數據反覆或聯準會官員談話均可能造成金價短線震盪加大，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

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